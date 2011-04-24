В Киеве состоится «Книжный Арсенал»

27 мая – 1 июня в столичном Художественном Арсенале состоится первый международный книжный форум «Книжный Арсенал».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Леонида НОВОХАТЬКО, это будет фестиваль нового формата, в котором примут участие около 100 лучших украинских и мировых издательств.

В Художественном Арсенале будут представлены, в частности, наиболее интересные издания о Киеве и урбанистическая литература.

Среди гостей ярмарки организаторы ожидают увидеть не только популярных писателей, но и известных журналистов-публицистов, фотографов и художников. Свое согласие принять участие в ярмарке выразили представители Франции, Германии, Италии, Швеции, Нидерландов, Великобритании, США и России.

По словам Л.НОВОХАТЬКО, на ярмарку также приглашена легенда итальянского дизайна, которая возглавляет известное ателье Fornaseiti, Барнаба ФОРНАЗЕТТИ. Она будет презентовать историю ателье и роскошно иллюстрированную монографию, которая вышла в издательстве Rizzoli.