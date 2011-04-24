Под Москвой нашли похищенного сына Касперского

Сотрудники милиции и спецслужб освободили в воскресенье в Подмосковье похищенного 19-летнего сына бизнесмена Касперского Ивана, задержаны пять человек, сообщил журналистам в воскресенье начальник управления информации и общественных связей московской милиции Виктор Бирюков.

"Сотрудники Московского уголовного розыска вместе с коллегами из ФСБ при поддержке бойцов ОМСН в одном из подмосковных районов освободили похищенного сына Касперского. Состояние его здоровья удовлетворительное", - цитирует РИА "Новости".

Он добавил, что, по предварительным данным, задержаны пятеро подозреваемых в причастности к похищению, включая организатора, который, предположительно, был ранее судим. Бирюков отметил, что фамилии задержанных не раскрываются в интересах следствия.

Евгений Касперский, специалист по антивирусному программному обеспечению, с состоянием в 0,8 миллиарда долларов занимает 125-е место в рейтинге 200 богатейших российских бизнесменов 2011 года по версии журнала Forbes.