Завтра до 22 градусов тепла

Завтра в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер переменный, 3-8 м/с, в Крыму и Приазовье - северо-восточный, 7-12 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью в восточных областях, южной части и в Карпатах 1-6° тепла, на остальной территории 4-9° тепла; днем 17-22°, на побережье морей и в Карпатах 11-16°.

В Киевской области в понедельник осадков не ожидается. Ветер переменный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 17-22°. В Киеве температура ночью 7-9° тепла, днем 20-22°.