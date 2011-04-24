Взрывом администратору Дома-2 оторвало руку

На территории реалити-шоу "Дом-2" произошел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУВД Подмосковья. По информации правоохранительных органов, около 6.30 неизвестный бросил на территорию участка, где ведутся съемки, пиротехническое устройство, вероятно, взрыв-пакет.

Сообщается, что пострадал администратор проекта. Он доставлен в больницу с серьезными ранениями, в частности, у него оторвана кисть руки и сломана лодыжка.

В ГУВД заявили, что имя подозреваемого уже установлено и ведется розыск. Он не участник проекта (текущий или бывший), но какое-то время назад угрожал одному из снимающихся в проекте молодых людей.