Литвина из Лавры увезла скорая

Спикер Верховной Рады Владимир Литвин попал в больницу из-за недомогания, которое он почувствовал во время пасхальной Всенощной в Киево-Печерской лавре, сообщает сайт "Обозреватель".

На глазах корреспондента издания спикеру стало плохо вскоре после полуночи. "Главе парламента принесли стул, и срочно вызвали скорую. Вскоре его спешно отвезли в больницу", - пишет он.

По имеющейся у "Обозревателя" информации, жизнь Литвина вне опасности.