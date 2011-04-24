Материалы о массовой гибели рыбы передали в прокуратуру

Государственная экологическая инспекция в Харьковской области передала в межрайонную природоохранную прокуратуру материалы относительно массовой гибели рыбы в одном из водоемов на территории Уплатновского сельского совета Близнюковского района Харьковской области.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

В ходе внеплановых инспекций предприятий, которые находятся вблизи водоема, специалисты Госэкоинспекции проверили КП «Лозоваводоканал» Лозовского городского совета. По результатам исследований отобранных проб воды на месте сброса из очистных сооружений было установлено превышение в стоках содержания сульфатов (в 3,1 раза), сухого остатка (в 2,1 раза) и азота аммонийного (в 1,5 раза).

Сейчас решается вопрос о начисления убытков. Материалы проверок вместе с расчетами убытков направлены в Харьковскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля специалисты Госэкоинспекции в Харьковской области совместно с представителями Главного управления чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации во время обследования водоема, который находится на территории Уплатновского сельсовета, обнаружили около 100 тонн погибшей рыбы.

Государственная экологическая инспекция создала оперативную группу и начала проверки предприятий, которые находятся поблизости, с целью установления виновников массового мора рыбы в водоеме.