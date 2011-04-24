Арестован главарь крупной мафиозной группировки

В Италии полиция арестовала главаря мафиозной группировки "Сакра корона унита" Франческо Кампана, сообщает итальянское Министерство внутренних дел. Он был задержан вблизи г.Бриндизи на юго-востоке страны.

Ранее суд заочно приговорил Ф.Кампана к 9 годам тюрьмы за торговлю наркотиками и причастность к деятельности преступной организации. Арест босса мафии стал результатом розыскных мероприятий, которые продолжались около двух лет. По словам следователей, все это время Ф.Кампана постоянно менял местожительство, скрываясь от полиции.

"Сакра корона унита", которая действует в области Апулия, входит в четверку крупнейших преступных синдикатов Италии наряду с "Коза Нострой", "Каморрой" и "Ндрангетой", замечает РосБизнесКонсалтинг. Помимо контрабанды сигарет, наркотиков и оружия, эта группировка также занимается торговлей людьми.