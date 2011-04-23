Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

Благодатный огонь, который считается одним из чудес православного христианства, сошел сегодня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Как передает РИА «Новости», огонь возгорелся чудесным образом в кувуклии - часовне внутри храма, над каменным ложем, на котором покоилось в Великую субботу погребенное Тело Христа.

Благодатный огонь появился в ответ на молитвы патриарха Иерусалимского ФЕОФИЛА и тысяч паломников, собравшихся в этот день в храме Гроба Господня и на прилегающих к нему улицах.

По традиции, все свечи и светильники в храме были потушены заранее. Патриарх Иерусалимский ФЕОФИЛ находился в кувуклии один, без каких-либо подручных средств для получения огня. После того, как чудо схождения огня произошло, патриарх ФЕОФИЛ передал Благодатный огонь находящимся у кувуклии верующим.