На Пасху Украине обещают тепло

Завтра, 24 апреля, в Украине ожидается теплая и без осадков погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, отдельные небольшие кратковременные дожди пройдут лишь на крайней западе страны и в Крыму.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Крыму и Приазовье - северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, в Карпатах, восточных областях и южной части, кроме побережья морей, от 1° мороза до 4° тепла; днем 16-21°, в Карпатах, Крыму и Приазовье 11-16°.

В Киеве и Киевской области на Пасху без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью по области 4-9° тепла, днем 16-21°; в столице ночью 7-9° тепла, днем 18-20°.