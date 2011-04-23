Тысячи паломников собрались в ожидании Благодатного огня

Тысячи паломников собрались у храма Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями ежегодного чуда - схождения Благодатного огня, который считается одним из величайших чудес православного христианства и возгорается по молитвам верующих накануне Пасхи.

Как передает РИА «Новости», в этом году празднование Пасхи совпадает у католиков, православных и протестантов, поэтому паломников особенно много.

До сих пор схождение Благодатного огня не было объяснено с научной точки зрения, и его появление в храме Гроба Господня по-прежнему воспринимается многими как чудо. Христиане верят в божественное происхождение огня и в то, что он возгорается по молитвам паломников и православного патриарха.

Церемония получения Благодатного огня называется литанией и состоит из целого ряда ритуалов, среди которых - проверка Кувуклии на наличие источников огня и опечатывание входа в часовню большой восковой печатью. Непременными участниками церемонии являются представители армянского, коптского и сирийского духовенства, которые появляются в сопровождении каввасов - стражников в турецкой форме, которые с древнейших времен нанимались для охраны христианских процессий. По обычаю каввасы во время прохода сквозь толпу стучат специальными посохами о каменные плиты храма. В действе также участвует и арабская православная молодежь, которая врывается в храм, сидя на плечах друг у друга, с криками и барабанным боем. Возгласы арабской молодежи - это молитвы, в которых они просят Господа даровать верующим Благодатный огонь. Считается, что такое несдержанное, но чистосердечное обращение также угодно Богу. Шум толпы, выкрики арабской православной молодежи и стук посохов каввасов создает в храме незабываемую атмосферу ритуального праздника.

В полдень начинается Крестный ход от Иерусалимской патриархии до входа в Кувуклию. В нее вносят большую лампаду, в которой должен возгореться огонь и 33 свечи, по числу лет земной жизни Иисуса Христа. По многовековому обычаю, Иерусалимский патриарх входит в часовню в одном полотняном подряснике. Это делается для того, чтобы все присутствующие смогли убедиться, что он не проносит с собой ни спички, ни зажигалки, ни любые другие предметы для добывания огня. После того, как патриарх входит в Кувуклию, вход опечатывают, и начинается ожидание чуда схождения Благодатного огня. Оно может длиться от нескольких минут до нескольких часов. В это время находящиеся в храме верующие также молятся о схождении Святого огня и каются в своих грехах. По преданию, если Благодатный огонь не сойдет, это станет ужасным предзнаменованием для всего человечества.

Очевидцы свидетельствуют, что через какое-то время после захода патриарха в Кувуклию в храме начинают происходить необъяснимые явления: возникают всполохи голубоватого цвета, которые могут вспыхивать в любом направлении, а из отверстия в куполе храма на Гроб Господень опускается вертикальный широкий столб света. Вскоре в Кувуклии возгорается Благодатный огонь - и патриарх Иерусалимский передает его верующим, которые держат в руках большие праздничные свечи. В первые минуты Благодатный огонь совершенно не обжигает, так что многие верующие умываются огнем.