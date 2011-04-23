Грищенко: евроскептики в последнее время подобрели

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО отмечает «позитивные сигналы» от скептиков евроинтеграционных перспектив Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в эфире телеканала “Интер”.

«Я очень рад тому, что наконец в последнее время раздаются позитивные сигналы от тех, кто еще недавно заявлял, что нельзя давать Украине ни ассоциацию, ни каких-то других продвижений на евроинтеграционном направлении, пока не будет в кресле руководителя, который поведет по пути Авроры вперед. Сегодня мы чувствуем изменения в этом мессидже», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

В то же время министр отметил важность «говорить одним голосом от Украины за рубежом».

«Чрезвычайно важно говорить одним голосом, когда мы за пределами страны», - сказал руководитель МИД.

По словам министра, это важно для того, чтобы поработать в Брюсселе над тем, чтобы Украина в ближайшее время смогла заключить соглашение об ассоциации и достичь безвизового режима.