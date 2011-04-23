Грищенко: евроскептики в последнее время подобрели
Теперь важно "говорить одним голосом"
Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО отмечает «позитивные сигналы» от скептиков евроинтеграционных перспектив Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в эфире телеканала “Интер”.
«Я очень рад тому, что наконец в последнее время раздаются позитивные сигналы от тех, кто еще недавно заявлял, что нельзя давать Украине ни ассоциацию, ни каких-то других продвижений на евроинтеграционном направлении, пока не будет в кресле руководителя, который поведет по пути Авроры вперед. Сегодня мы чувствуем изменения в этом мессидже», - сказал К.ГРИЩЕНКО.
В то же время министр отметил важность «говорить одним голосом от Украины за рубежом».
«Чрезвычайно важно говорить одним голосом, когда мы за пределами страны», - сказал руководитель МИД.
По словам министра, это важно для того, чтобы поработать в Брюсселе над тем, чтобы Украина в ближайшее время смогла заключить соглашение об ассоциации и достичь безвизового режима.