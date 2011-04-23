В Киеве горел Свято-Введенский храм

В центре Киева горел Свято-Введенский храм, который принадлежит киевской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщает ТСН.ua, вчера приблизительно в 19.00 по неизвестным пока причинам возгорелась пристройка к храму. Огонь был таким сильным, что существовала опасность, что он переброситься на высотку, расположенную рядом с храмом.

О пострадавших информация пока отсутствует. На месте происшествия находились три пожарных расчета.

По состоянию на 20.00 пожар было почти локализован, но пристройка к храму сгорела полностью.

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В тот же день также горела Свято-Георгиевская церковь в селе Поповка Зинькивского районо Полтавской области. Там пожар возник около 18.30.

Как сообщили в Центре связей с общественностью областного Управления МВД, спасатели и правоохранительные органы сразу же выехали на место происшествия, однако спасти старинное деревянное здание не удалось.

По их данным, на момент прибытия уже горела купольна часть церкви, само здание было закрыто, окна - без признаков повреждения. 140-летнее здание церкви, которая была построена из дерева, почти полностью уничтожено огнем.