Срок отвода земли в городах предлагается резко сократить

Государственное агентство земельных ресурсов Украины разработало законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно сокращения срока отвода земельных участков для градостроительных нужд.

Согласно тексту законопроекта, размещенному на сайте ведомства, документ разработан во исполнение Закона «О регулировании градостроительной деятельности», которым предусматривается сокращение до 60 дней срока отвода земельных участков для градостроительных нужд.

В частности, планируется внести изменения в ст. 123 Земельного кодекса, которыми определить, что орган исполнительной власти или местного самоуправления в пределах своих полномочий в 10-дневный срок (ранее – месячный срок) рассматривает ходатайство и дает разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка или предоставляет мотивированный отказ в его предоставлении.

При этом условия и сроки разработки проектов землеустройства по отводу земли определяются договором, заключенным заказчиком с исполнителем этих услуг в соответствии с типовым договором. Срок разработки данной документации по землеустройству не должен превышать месячный срок с момента заключения договора. Типовой договор на разработку проекта землеустройства утверждается Кабинетом министров.

Срок выдачи заключения комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с согласованием документации по землеустройству, органу исполнительной власти или органу местного самоуправления относительно согласования или отклонения в согласовании предлагается сократить с трех до одной недели.

Вместе с тем, орган исполнительной власти или орган местного самоуправления в 10-дневный (вместо двухнедельного) срок со дня получения проекта землеустройства по отводу земельного участка (если не требуется проведение обязательной государственной экспертизы) принимает решение о предоставлении земельного участка в пользование.

Кроме того, предлагается внести изменения в ст. 151 Земельного кодекса, которыми сократить с месячного до недельного срока согласование места расположения объекта в случае изъятия органами исполнительной власти участков государственной собственности в пределах населенного пункта.

Также законопроектом предлагается проводить сессии местных советов по вопросам отвода земельных участков не реже одного раза в 10 дней.

Изменениями в ст. 28 Закона «О землеустройстве» планируется вменить в обязанности разработчику документации по землеустройству выполнять работы по составлению проекта землеустройству по отводу земельных участков в срок, предусмотренный договором. Максимальный срок составления данной документации по землеустройству не должен превышать 30 дней с момента заключения договора.