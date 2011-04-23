Таможня предлагает звонить на телефон доверия

Государственная таможенная служба Украины создала мониторинговый центр для оперативного реагирования на обращения и жалобы субъектов внешнеэкономической деятельности.

Об это сообщается на официальном сайте Кабинета министров.

Работники центра принимают сообщения о проблемах и задержках во время таможенного контроля и оформления, очереди в пунктах пропуска через границу Украины, предложения и замечания по организации работы таможенных органов, а также к нормативно-правовым актам по вопросам таможенного дела.

Основная задача мониторингового центра – организация работы телефона доверия Гостаможслужбы, обеспечение обработки информации, поступающей по нему, а также применение соответствующих мер реагирования.

Срок проработки сообщения не может превышать восьмичасовой рабочий день. В отдельных случаях срок рассмотрения может быть продлен по решению руководства службы с обязательным определением конечного срока.

Письменное обращение по почтовому адресу Гостаможслужбы будет рассмотрено в соответствии с требованиями Закона «Об обращениях граждан».

Контактная информация центра размещена на стендах в таможенных органах и их подразделениях, а также в пунктах пропуска через границу Украины.