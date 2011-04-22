За надругательство над 60 могилами задержаны трое

В Волновахском районе Донецкой области правоохранители задержали троих вандалов за надругательство над 60 могилами.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, с заявлением о краже металлических стоек от столов и лавочек, расположенных возле 60 могил, обратилась в Волновахский райотдел милиции директор местного кладбища.

Получив это заявление, правоохранители провели оперативную работу и установили, а потом и задержали виновников преступления. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 19 до 22 лет.

По словам правоохранителей, в ночное время суток на автомобиле одного из злоумышленников они приезжали на местное кладбище и, ломая столы и скамейки у могил, вытаскивали из земли металлические стойки, затем добытое сдавали в пункт приема металла.

Все трое задержанных, как выяснила милиция, нигде не работают, ранее не судимы.

По данному факту следственным отделением Волновахского райотдела милиции возбуждено уголовное дело по ст.297 УК Украины – «Надругательство над могилой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, административного ареста сроком до 6 месяцев, ограничение свободы до 3 лет или лишение свободы на тот же самый срок.

В настоящее время подозреваемые находятся на подписке о невыезде.