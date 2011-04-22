В пункте обмена валют продавали наркотики

В райцентре Коломыя Ивано-Франковской области работники милиции приостановили работу одного из пунктов обмена валют, сотрудник которого торговал наркотиками, находясь на рабочем месте.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, оперативники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков заметили, что упомянутый «обменник» в центральной части города стал очень "популярным" среди определенного контингента лиц, особенно в вечернее время.

Правоохранители, в частности, задокументировали несколько фактов сбыта доз марихуаны через окошко пункта обмена валют, и все - во время, когда на смене работал 21-летний житель Коломыи.

Подозреваемого в наркоторговле правоохранители задержали на его рабочем месте. Там же милиционеры обнаружили бумажные свертки с наркотическим веществом. Перед этим были задержаны двое лиц, которые выходили из «обменника» с приобретенными наркотиками.

В отношении работника пункта обмена валют возбуждено уголовное дело по фактам совершения преступлений, предусмотренных ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

За такие преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.