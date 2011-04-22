На Кубани обнаружена сибирская язва

В городе Армавир на Кубани (РФ) правоохранительные органы расследуют причины вспышки сибирской язвы.

Как передает ИТАР-ТАСС, установлено, что две сотрудницы городской больницы заразились во время разделки говяжьих туш на пищеблоке.

Руководитель фирмы, поставляющей мясо для пищеблока, задержан и дает объяснения.

Заболевшие женщины доставлены в инфекционную больницу в Краснодаре. Еще четыре человека госпитализированы с подозрением на сибирскую язву.