На Кубани обнаружена сибирская язва

19:36, 22 апреля 2011
Общество
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Госпитализированы шесть человек

В городе Армавир на Кубани (РФ) правоохранительные органы расследуют причины вспышки сибирской язвы.

Как передает ИТАР-ТАСС, установлено, что две сотрудницы городской больницы заразились во время разделки говяжьих туш на пищеблоке.

Руководитель фирмы, поставляющей мясо для пищеблока, задержан и дает объяснения.

Заболевшие женщины доставлены в инфекционную больницу в Краснодаре. Еще четыре человека госпитализированы с подозрением на сибирскую язву.

 

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