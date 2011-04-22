Умер Михаил Козаков

Известный российский актер Михаил Козаков скончался в пятницу после продолжительной болезни, сообщил РИА Новости сын покойного Кирилл.

"Это произошло в Израиле, в Тель-Авиве, в клинике, где он лежал, где замечательные и отзывчивые доктора занимались им до последнего. Но случилось то, что случилось", - сказал Кирилл Козаков. Он добавил, что пока находится в Москве, и именно здесь надеется похоронить отца, однако как и когда это можно будет сделать, пока не ясно.

Ранее сообщалось, что 76-летний артист проходил лечение в одной из израильских клиник, а в последнее время находился в хосписе с раком легких.

Сниматься в кино Козаков начал в 1956 году, его дебютом стал фильм Михаила Ромма "Убийство на улице Данте", а потом были Человек-амфибия, Выстрел, Звёзды и солдаты, Вся королевская рать, Соломенная шляпка, Хождение по мукам, Здравствуйте, я ваша тетя, Комедия ошибок, 20-е декабря и Государственная граница, Шестой, Демидовы, Невероятное пари, Господин оформитель, Любовь-морковь и Король Лир.

Михаил Козаков снял такие фильмы, как Покровские ворота и Безымянная звезда, работал над телефильмами и телеспектаклями, в частности Визит дамы, Маскарад, Фауст.

Работал в театрах имени Маяковского, "Современник", МХАТ, "На Малой Бронной". В Москве актер создал свой театр "Русская антреприза Михаила Козакова".