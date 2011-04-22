Завтра в Украине - от 3° мороза до 24° тепла

В субботу, 23 апреля, в Украине осадков не ожидается, только на Закарпатье и в Карпатах днем возможны дожди, местами грозы.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в Крыму и Приазовье северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 1-6° тепла, на востоке и в степной части Крыма местами - 0-3° мороза; днем - 14-19° тепла, в Крыму - 10-15°; в Закарпатье ночью - 5-10°, днем - 19-24°; в Карпатах и горах Крыма ночью – около 0°, днем - 4-9° тепла.

По Киевской области малооблачно. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - 1-6° тепла, днем - 14-19°.

В Киеве без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - 4-6° тепла, днем - 16-18°.