Как правильно выходить из поста на Пасху

В последнюю неделю Великого поста, после которой христиане начнут празднование Пасхи, диетологи предупреждают об опасности, которая может возникнуть во время резкого изменения пищевого рациона.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении Министерства здравоохранения, для всех людей, которые придерживаются поста, существуют одни и те же требования: ни в коем случае нельзя пренебрегать рекомендациями по питанию во время выхода из поста.

Медики предостерегают, что избыточное потребление животной пищи, которая присутствует в большом количестве на праздничных столах в каждой украинской семье, вместе с употреблением алкоголя может повлечь резкое ухудшение состояния здоровья, обусловить обострение имеющихся хронических болезней и вызывать осложнения.

Даже здоровые люди часто провоцируют расстройства в функциональном состоянии организма стремительным изменением рациона питания по окончании Поста. Поэтому умеренное, постепенное и взвешенное расширение набора продуктов и их количества необходимо всем, без исключения.

Следовательно, подчеркнули в Минздраве, предупредить последствия выхода из поста может соблюдение следующих правил:

1. Количество еды, употребляемой за праздничным столом, не должно быть избыточным. Лучше, прекратить есть, когда еще остается небольшое чувство голода. Не следует пытаться съесть больше с помощью лекарственных средств. Последние способны лишь частично улучшить переваривание пищи и не могут предупредить развитие последствий переедания. Постепенное увеличение количества еды обусловлено необходимостью возобновления надлежащего уровня продукции ферментов, который существенно уменьшается во время поста из-за ограничения количества еды и исключения продуктов животного происхождения.

2. Употребление животной пищи за праздничным столом должно быть ограниченным, не следует употреблять более 150-200 граммов мяса, более одного яйца и много соусов, содержащих большое количество животных жиров.

3. Осознанный и разумный выбор безопасных и полезных продуктов за праздничным столом включает преимущественно рыбу и продукты растительного происхождения - фрукты, овощи и злаковые продукты. Растительная пища, кроме содержания полезных микроэлементов и витаминов, содержит пищевые волокна, достаточное количество которых обеспечивает полноценную работу органов пищеварения и предупреждает развитие многих опасных заболеваний.

4. Особая осторожность необходима в употреблении алкоголя. Алкоголь вообще не должен употребляться без еды и его количество после поста следует уменьшить в два-три раза по сравнению с обычным.

5. Выход из поста требует максимальной осторожности у чувствительных категорий населения, к которым относятся дети, подростки, лица преклонного возраста и больные с хроническими заболеваниями внутренних органов. Таким людям вообще следует воздержаться от употребления животной пищи, а тем более от алкоголя, на протяжении первых дней. Добавление рыбы и мясных продуктов к постным блюдам, которые стали привычными, должно происходить очень медленно.

Как отмечают в Минздраве, “приведенные правила нельзя считать исчерпывающими и универсальными для всех. Каждый человек знает свой организм как никто другой. Если есть хронические заболевания, то стоит обсудить с врачом особенности питания по окончании соблюдения постной диеты”.