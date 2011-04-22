Обама поручил расследовать рост цен на бензин

Минюст США начнет расследование обстоятельств роста цен на бензин на внутриамериканском рынке, соответствующая рабочая группа уже формируется в составе министерства, заявил президент Барак Обама.

Цены на моторное топливо в США существенно возросли и превысили отметку в 4 доллара за галлон (примерно 3,8 литра) за высокооктановые сорта бензина. Средний уровень цены галлона бензина по США составляет 3,8 доллара, в то время как еще месяц назад он был ниже на 30 центов, а год назад - на доллар, замечает РИА "Новости".

"Мы собираемся убедиться, что никто не обманывает американский народ с целью получить быструю выгоду... Мы намерены внимательно изучить ситуацию и в поисках признаков или случаев обмана или манипуляции", - сказал Обама, выступая на встрече с избирателями в городе Рино (штат Невада).

По словам президента, формированием специальной рабочей группы занимается лично генпрокурор США Эрик Холдер. В ее состав войдут представители профильных служб и ведомств, которые проведут "тщательное и строгое расследование деятельности трейдеров и перекупщиков".

Генпрокурор США сразу откликнулся на выступление президента специальным заявлением, в котором подтвердил создание специальной рабочей группы.