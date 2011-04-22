На Луганщине умерли 6540 человек, родились 3287

В Луганской области естественное сокращение населения уменьшилось на 11,3%, по сравнению с январем-февралем 2010 года, и наблюдалось во всех городах и районах области.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Луганской области.

Согласно сообщению, на 1 марта 2011 года коэффициент естественного сокращения населения по Луганской области составил 8,8 человек на 1000 населения.

За указанный период в области зарегистрировано 6 тыс. 540 умерших, что на 5,5% меньше, чем в январе-феврале 2010 года. Уровень смертности составил 17,7%, при этом самый высокий уровень смертности был в Кременском районе (26%), а самый низкий – в Луганске (13,4%

Основными причинами смерти были болезни системы кровообращения (66,0% от общего количества умерших по области), новообразования (11,6%), внешние причины смерти (6,1%).

Кроме того, согласно сообщению, в январе-феврале этого года в Луганской области было зарегистрировано 3287 новорожденных, что на 0,9% больше, чем в январе-феврале прошлого года. Коэффициент рождаемости по области составил 8,9 родившихся на 1000 населения. Самый высокий уровень рождаемости был в Свердловском районе (13,5‰), а самый низкий – в Кировском (6,2%).

Количество детей, умерших в возрасте до 1 года в январе-феврале этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, уменьшилось с 30 до 24 человек, в расчете на 1000 родившихся живыми их количество уменьшилось с 8,4 до 6,9 (по Украине - 8,7%).

Миграционное сокращение населения области в январе-феврале текущего года составило 182 человека, что на 20,5% больше, чем в январе-феврале прошлого года. Миграционное сокращение отмечалось в городских поселениях, тогда как в сельской местности зафиксирован миграционный прирост населения.

По данным органов государственной регистрации актов гражданского состояния, за первые два месяца этого года в области зарегистрировали брак 1487 пар, их количество по сравнению с январем-февралем прошлого года увеличилось на 4,1%. Расторгли брак 529 семейных пар.

В целом на 1 марта 2011 года в Луганской области проживало 2287,8 тыс. жителей, из них 1983,6 тыс. – в городской местности, 304,2 тыс. – в сельской. За январь-февраль текущего года численность населения области сократилась на 3435 человек, в том числе за счет естественного сокращения на 3253 человека, миграционного – на 182 человека.