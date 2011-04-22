Украинские летчики перевезли 600 тонн горючего в Гренландию

Украинские военные летчики в рамках украинско-датской операции "Северный сокол" перевезли свыше 600 тонн горючего в Гренландию.

Об этом говорится в сообщении Департамента печати и информации Министерства обороны Украины.

21 апреля украинские военные летчики, которые в течение трех недель в экстремальных полярных условиях на военно-транспортном самолете Ил-76МД выполняли задачу операции по перевозке горючего, вернулись на Родину.

На военной площадке международного аэропорта “Борисполь” украинских авиаторов, группу которых возглавлял заместитель начальника авиации Командования Воздушных Сил ВС Украины полковник Александр КУЛИБАБА, в торжественной обстановке встретили заместитель командующего Воздушными Силами ВС Украины по авиации генерал-лейтенант Василий НИКИФОРОВ, члены Военного совета Командования.

В.НИКИФОРОВ поблагодарил личный состав за успешно проведенную операцию и по поручению командующего Воздушными Силами, за достижение высоких показателей в боевой и профессиональной подготовке, профессионализм, образцовое выполнение военного долга, проявленные во время проведения украинско-датской операции “Северный сокол – 2011” вручил участникам операции памятные нагрудные знаки “За доблестную службу”.

По словам генерал-лейтенанта, подобные военно-транспортные операции Воздушные Силы осуществляют третий год подряд.

“Это позволяет качественно и профессионально подготовить летный состав в сложных климатических условиях. Сегодня мы имеем десять профессионально подготовленных экипажей транспортной авиации, которые могут выполнять подобные транспортные операции, также разрабатываем планы по сотрудничеству в этом направлении с такими странами как Чехия и странами Прибалтики”, – отметил В.НИКИФОРОВ.

Как проинформировал А.КУЛИБАБА, за время операции украинские авиаторы осуществили двадцать рейсов с авиабазы ВВС США “Туле” на датскую полярную станцию “Норд” на острове Гренландия. При этом они перевезли свыше 600 тысяч литров горючего вместо запланированных 500 тысяч литров.

“Операцию украинцы выполняли двумя экипажами. За это время мы подготовили молодого летчика и одного штурмана. Во время этой операции мы налетали около ста часов, что значительно повысило мастерство нашего летного состава”, – отметил А.КУЛИБАБА.

Ожидается, что 7 июня этого года в Мелитополь планирует прибыть кронпринц Дании, чтобы поблагодарить летный и личный состав 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВС Украины за предоставление помощи. Также планируется подписать договор о продолжении операции на следующие годы.

***В феврале 2011 года между министерствами обороны Украины и Королевства Дания был подписан Меморандум о взаимопонимании относительно проведения совместной военно-транспортной операции по перевозке горючего “Северный сокол – 2011”.

Совместная украинско-датская операция “Северный сокол – 2011” проходила в течение марта-апреля текущего года. В операции принимали участие от Воздушных Сил ВС Украины 29 военнослужащих: два летных экипажа и военно-транспортный самолет Ил-76МД из состава 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВС Украины (г.Мелитополь), летно-инструкторский состав и офицеры-координаторы от Командования Воздушных Сил ВС Украины.

Арктические условия, в которых выполнялись полеты, определяются высоким уровнем сложности: низкими температурами воздуха (до минус 50 градусов при скорости ветра до 15-20 метров в секунду), штормовой погодой, отсутствием наземных радиотехнических средств навигации и запасных аэродромов.