Журналист: Одесса – город нераскрытых заказных убийств

Одесса – город множества нераскрытых громких заказных убийств. Об этом заявил Артем ШЕВЧЕНКО - журналист, постоянный автор Lb.ua, автор и ведущий программы «Знак оклику» (телеканал TBi), в Одессе на встрече с одесситами «За кулисами украинской политики».

Как отмечается на сайте Lb.ua, с посещения Одессы журналисты Lb.ua начали промо-тур по регионам Украины. В рамках тура проходят встречи авторов сайта Сони КОШКИНОЙ, Вячеслава ПИХОВШЕКА, Татьяны ЧОРНОВИЛ и Артема ШЕВЧЕНКО с местными жителями.

«В Одессе очень много тем для журналистских расследований. В частности, нераскрытые громкие заказные убийства, как-то Вихров, Задорожний, Коробчинский, Аркадий Табачник», - отметил А.ШЕВЧЕНКО.

По его словам, об этом нельзя забывать, журналистский мониторинг подобных тем должен быть постоянным. «Это особо важно в контексте построения гражданского общества», - заявил журналист.

«Мы имеем прецедент – вынесение приговора Виктору ЛОЗИНСКОМУ. Этот человек был народным депутатом, и то, что ему дали 15 лет, - серьезный сигнал для всех, кто, имея власть, забывает о ценности человеческой жизни, свободы, прав. Думаю, приговор адвокаты В.ЛОЗИНСКОГО, конечно, обжалуют, но важен именно факт его вынесения», - считает журналист.

В данном контексте А.ШЕВЧЕНКО также упомянул скандал с возможным избиением рыбаков в Черновицкой области главой Заставненской райгосадминистрации Михаилом БОЙЧУКОМ (член Партии регионов).

«Этот человек имеет отношение к действующей власти, однако его подельники, вероятно причастные к произошедшему, задержаны, а сам он уволен. И это тоже сигнал», - добавил журналист.

Сегодня, 21 апреля, авторы сайта Lb.ua находятся в Николаеве. На встрече со студентами николаевского Колледжа прессы и телевидения, которая также проходила в рамках промо-тура сайта по городам Украины, известный журналист, постоянный автор Lb.ua Вячеслав ПИХОВШЕК заявил: «Настойчивость журналистов в получении информации – залог успешности профессиональной деятельности. 95% информации, с которой обычно работают журналисты, достаточно легко доступна: это документы, официальные сообщения, публичные материалы. Но самое интересное – это остальные 5%. Вот тут надо копать. И эти 5% - ваш успех». В.ПИХОВШЕК подчеркнул: часто бывает и так, что эти самые 5% нужно буквально «выходить ногами».

Давая рекомендации молодым коллегам, он посоветовал: «Изучайте языки – наш мир глобализируется; тренируйте память – изучайте Коран. Что такое Коран? Это – рифма, стихи. Тренировать память – ключевое, хороший журналист всегда держит в голове большие объемы информации».