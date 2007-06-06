Нужно ли демонтировать советские памятники (опрос)

Более 2/3 украинцев не поддерживают идею демонтажа памятников, установленных во времена советской власти. Такие данные опроса, проведенного «Українським демократичним колом», сегодня на пресс-конференции в Киеве представил заместитель Председателя Верховной Рады Украины 5-го созыва Николай ТОМЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Н.ТОМЕНКО, в соответствии с результатами опроса, 51,4% респондентов считают, что памятники не нужно демонтировать; 15,1% считают, что это сейчас не актуально, 12,2% - нужно демонтировать только там, где на это есть согласие местной общины. Только 11,3% респондентов выступают за демонтаж советских памятников, а 10% затруднялись ответить на этот вопрос.

“Фактически, 2/3 общества не понимают, зачем эти памятники демонтировать”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

По его словам, история Украины сложная, конфликтная, и во многих эпизодах не объединяет, а разобщает общество, поэтому установление новых памятников может привести к конфликту.

Н.ТОМЕНКО отметил, что, по мнению экспертов, проблема не будет возникать с общепризнанными украинскими героями, которых не очень много – Богдан Хмельницкий, Михаил Грушевский, Тарас, Шевченко, Леся Украинка и Киевские князья.

“Все остальные не воспринимаются отдельными регионами или отдельными социальными группами”, - отметил депутат.

Н.ТОМЕНКО убежден, что не следует отмечать, например, 100-летие со дня рождения Романа Шухевича в Донецке или Днепропетровске, поскольку это может привести к возникновению конфликтной ситуации.

Опрос проводился 26-31 мая 2007 года «Українським демократичним колом». Опрошены 1 тыс. 208 человек, которые представляют взрослое население Украины во всех регионах.

Погрешность не превышает 3%.