Прокурор: политической составной в избиении рыбаков нет

Прокурор Черновицкой области Петр КОВАЛЬ убежден, что политической составляющей в избиении рыбаков, совершенном при участии председателя Заставненской РГА Михаила БОЙЧУКА, нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.КОВАЛЬ заявил сегодня на пресс-конференции в Черновцах.

"Я лично общался со всеми пострадавшими, чтобы удостовериться, не было ли так называемого политического заказа, как об этом говорилось в некоторых СМИ, а также не было ли клеветы на председателя Заставненской РГА М.БОЙЧУКА. Был проведен большой объем работы. Я убедился, что никакого политического заказа здесь нет. Это бедные простые и испуганные крестьяне, над которыми жестоко издевались", - сказал прокурор области.

Он также отметил, что пообщался и с фигурантами дела с противоположной стороны, кроме М.БОЙЧУКА, и лично убедился, «что факт избиения людей был». «После этого я принял решение и возбудил уголовное дело в отношении председателя Заставнинской РГА М.БОЙЧУКА по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти и служебных полномочий) и ч.2 ст. 127 УКУ (применение пыток), влекущего лишение свободы на срок от 7 до 12 лет", - заявил П.КОВАЛЬ.

По его словам, тела как потерпевших, так и обвиняемых были осмотрены специалистами, назначены судебно-медицинские экспертизы. «У нападавших телесных повреждений не обнаружено, кроме небольшой гематомы у охранника пруда от занятий спортом, в чем он сам признался», - сообщил прокурор Буковины. Вместе с тем, добавил он, у пострадавших зафиксированы "легкие и средние формы избиения, у одного - подозрение на перелом ребер".

В то же время, присутствующие на пресс-конференции журналисты заявили прокурору, что имеют запись интервью с одним из врачей областной клинической больницы, который отмечает, что у одного из пострадавших не работает почка, которую «возможно, отбили».

Также прокурор Черновицкой области сообщил, что во время первого допроса все задержанные (зять, брат М.БОЙЧУКА и двое охранников пруда) отказались давать показания на основании ст.63 Конституции Украины.