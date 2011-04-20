Адвокат Лозинского обжалует приговор

Адвокат осужденного сегодня к 15 годам лишения свободы бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО Виктор ГРИЦЮК заявляет, что обжалует приговор в Апелляционном суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после завершения судебного заседания.

«Конечно, мы будем это обжаловать», - сказал В.ГРИЦЮК.

Он также добавил, что при необходимости приговор будет обжалован и в европейских судах.

Как сообщал УНИАН, сегодня приговором Днепровского райсуда Киева В.ЛОЗИНСКИЙ приговорен к лишению свободы на 15 лет за убийство жителя Голованевского района Кировоградской области Валерия Олийныка, которое произошло 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области.

Объявление приговора длилось почти 5 часов.

Приговор может быть обжалован на протяжении 15 суток в Апелляционном суде г. Киева.