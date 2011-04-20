Главного редактор Kyiv Post вернули к руководству газетой

Браян Боннер будет восстановлен в штате редактора газеты Kyiv Post. Будет создан редакционный совет, в который войдут Боннер и еще трое редакторов. Об этом изданию Телекритика сообщил владелец издания Мохаммад Захур после встречи с коллективом газеты.

На встречу господина Захура привел Браян Боннер.

«Будет создан редакционный совет (editorial board), и Браян Боннер будет одним из его членов, - отметил господин Захур. - Для того, чтобы придерживаться принципов независимой журналистики». Другими тремя членами совета будут Роман Олеарчик, Катя Горчинская (заместители главного редактора) и Джеймс Марсон (редактор рубрики «Бизнес»).

По словам Захура, коллектив издания опасался за независимость редакционной политики без Браяна Боннера. «Демократия и свобода слова в газете была и есть», - отметил он.

В целом конфликт в издании Захур оценивает как недоразумение: «Это было какое-то недоразумение. Теперь все позади».

Журналист Kyiv Post Юрий Онышкив в комментарии Телекритике отметил: «Я могу назвать это победой обеих сторон. Конфликт в Kyiv Post исчерпан. Издатель согласился на создание редакционного совета, который будет следить за невмешательством в редакционную политику». По его словам, Мохаммад Захур заверил, что в редакционную политику не будет вмешиваться.

На встрече, отмечает Телекритика, Мохаммад Захур объявил, что в случае, если коллектив до 1 сентября сможет найти средства на финансирование газеты, он продаст ее редакции за один доллар. Таким был его ответ на вопрос, не планирует ли он продать газету.

В то же время не сообщается, каковы теперь полномочия назначенного на место господина Боннера Джима Девиса.