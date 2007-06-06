Заявления Рудьковского и Семенюк ввели Одесский порт в убытки

Одесский морской торговый порт заявляет о возможности потери объемов перевалки грузов в порту из-за заявлений о неэффективности совместной деятельности со стивидорными компаниями в порту. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил начальник порта Николай ПАВЛЮК.

Он отметил, что в последнее время в СМИ появляются заявления министра транспорта и связи Украины Николая РУДЬКОВСКОГО и главы ФГИУ Валентины СЕМЕНЮК о неэффективности совместной деятельности в портах и необходимости расторжения таких договоров, что не идет на пользу отрасли. «Они (стивидорные компании – УНИАН) уйдут, и уйдет грузопоток. Уже есть дыры, когда стоят причалы незагруженные. Сегодня Одесский порт недозагружен на 40%, грузов нет, и они сокращаются по разным причинам», - заявил он.

К примеру, как отметил начальник порта, стивидорная компания ЗАО «Синтез-Ойл» вложила в развитие терминала в порту 20 млн. долл., поэтому при разрыве договора порт эти деньги будет вынужден вернуть. «Но 20 миллионов, при том, что мы за год зарабатываем 12 миллионов, - это означает все бросить и рассчитываться с ними, тем более, нет гарантии, что мы загрузим эту трубу (по перевалке нефти – УНИАН), на которой зарабатываем», - сообщил он.

По его данным, стоимость разрыва договоров с остальными компаниями может обойтись порту еще в 15 млн. долл., которые придется вернуть этим инвесторам.

Как считает начальник порта, совместная деятельность на сегодня является одной из самых эффективных форм сотрудничества с частным бизнесом. «Как тогда, так и сегодня, в порту ничего не продано и не приватизировано, о чем идет постоянно речь, ни одного болта, все, как и было, осталось государственным. Но частный бизнес сегодня питает Одесский порт и дает возможность ему спокойно развиваться», - заявил он.

В свою очередь директор ЗАО «Синтез-Ойл» Станислав ЗАЛЕВСКИЙ сообщил журналистам, что информация о неэффективности совместной деятельности в портах негативно сказывается на объемах перевалки грузов. «Это приводит к тому, что идут звонки от наших партнеров, которые спрашивают, можно ли везти сюда грузы, все это вызывает отрицательные моменты», - сказал он.

По данным Андрея РОМАНОВСКОГО, главы правления ЗАО «Эксимнефтепродукт», которое поставляет нефть для перевалки в Одесском порту, идет отказ компаний от поставок туда нефти. В частности, он сообщил, что компания, участвующая в разработке месторождений в Казахстане, которая рассматривала ОМТП в качестве основного логистического пути по доставке нефти на рынки Америки, Азии и Южной Европы, «сегодня приостановила с нами переговоры, и рассматривает теперь в качестве основных логистических путей порты России и Грузии». По его данным, «это, по скромным оценкам, потери для государства около 140 млн. долл. в год».

В то же время он подчеркнул, что компания не против анализа эффективности совместной деятельности. «Мы не против анализа договоров о совместной деятельности, мы открытая структура. Но мы хотели бы, чтобы это проходило прозрачно, и были выработаны критерии оценки эффективности договоров, так как сегодня, кроме заявлений о том, что они неэффективны, ничего другого просто нет», - сказал он.

Как отметил А.РОМАНОВСКИЙ, совместная деятельность означает привлечение дополнительных грузов в порт и получение самим портом дополнительной прибыли от этого. «Наша задача – привлечение грузов в Одесский порт. Причем договор предусматривает применение штрафных санкций к нам за невыполнение обязательств по перевалке и по получению нормы прибыли портом», - сообщил он.

В то же время он заявил, что «если Минтранссвязи обратится в суд о расторжении договора о совместной деятельности, мы, безусловно, будем отстаивать свои интересы в суде».

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины и Министерство транспорта и связи Украины заявили в мае о том, что планируют усилить контроль за созданными на базе ряда украинских портов объектами совместной деятельности.

На сегодня заключено 25 договоров в 19 портах (3 договора в ОМТП) о совместной деятельности, при этом ни один из этих договоров не был согласован с Фондом госимущества. Глава Фонда В.СЕМЕНЮК не исключила возможности обращения ФГИУ и Минтранса в суд для расторжения ряда заключенных договоров о совместной деятельности. По словам министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО, речь, в первую очередь, идет о Николаевском, Одесском и Ильичевском портах.

Н.РУДЬКОВСКИЙ также отметил, что порты имеют достаточно средств, чтобы вернуть их инвесторам в случае разрыва соглашения на совместную деятельность.