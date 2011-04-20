Присущ ли молодежи патриотизм (опрос)

«Инвестируя в молодёжь, мы инвестируем в будущее нашего общества», - сказал председатель Европейского парламента Ежи БУЗЕК, комментируя результаты исследования Института Горшенина по итогам годовой программы международных социологических исследований «Студенты – образ будущего», проведённых в 2010 – 2011 гг. в Украине, России, Казахстане и Польше.

В частности, эксперты пришли к выводу, что большинству молодых людей современности ещё присуще чувство патриотизма и гордости за свою страну.

Согласно итогам программы, большинство молодых людей каждой из исследованных стран гордятся тем, что являются гражданами своего государства.

При этом наиболее патриотичным государством оказался Казахстан (68,2%), затем – Россия (66,5%), Польша (61,9%) и Украина (55,4%).

Отрицательно на вопрос о патриотизмен ответил, в среднем, только каждый десятый респондент: в Казахстане – 9,1%, Польше – 10,5%, в России – 12,1%, в Украине – 13,5%.

Приблизительно треть представителей каждого из государств затруднились ответ на этот вопрос.

Е.БУЗЕК отметил, что Европейский Союз уверен в том, что будущее зависит от молодёжи. «Миру нужны энергия и энтузиазм молодых людей, готовых и стремящихся преодолевать препятствия, стоящие у них на пути», - сказал он.

По его словам, государственная политика должна формироваться с учетом потребностей молодых поколений.

«Во времена хрупкого экономического роста и высоких показателей безработицы нам необходимо помогать молодёжи реализовывать свои ожидания и предоставлять ей условия для саморазвития», - считает глава Европарламента.

Он также подчеркнул, что сегодня крайне важно обеспечить молодых людей беспрепятственным доступом к качественному образованию и равными возможностями на рынке трудоустройства.

«Молодежь – это ядро любого общества. Власть отвечает за то, чтобы внушать чувство активной гражданской позиции, солидарности и толерантности младшим поколениям. Мы активно поддерживаем мобильность студентов внутри границ ЕС и за их пределами. Это лучший инструмент для борьбы с предрассудками и развития взаимопонимания между культурами. Мы должны помнить, что, инвестируя в сегодняшнюю молодежь, мы инвестируем в будущее нашего общества», - заключил Е.БУЗЕК.