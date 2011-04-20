Россия построит в Севастополе 1265 квартир для ЧФ

Российская Федерация в течение ближайших двух лет построит в Севастополе в районе бухты Казачья 1265 квартир для семей военнослужащих Черноморского флота РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Севастопольской горгосадминистрации Валерий САРАТОВ, ссылаясь на достигнутое соглашение с российской стороной.

На прошлой неделе, добавил он, был «подписан договор о строительстве жилья для российских военнослужащих. Речь о 1265 квартирах, которые будут построены в течение двух лет в бухте Казачья. Это большие объемы. Мы рады тому, что подписание этого документа состоялось. Теперь надо всем вместе - нашим строителям, заказчикам освоить деньги, чтобы реально запустить эти квартиры, чтобы люди в них заселились».