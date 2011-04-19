Янукович: ядерная энергетика имеет будущее
Речь на закрытии саммита
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что ядерная энергетика имеет будущее.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, закрывая Киевский саммит по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии.
По его словам, это засвидетельствовала сегодняшняя конференция.
В то же время, как отметил глава Украинского государства, такое будущее возможно лишь, если международное сообщество даст ответ на технологические, природные вызовы, которые появляются перед ядерной энергетикой.
«Неотложной стала задача расширения и углубления практического взаимодействия между заинтересованными правительствами по совершенствованию и дальнейшему развитию ядерных технологий, внедрение инноваций в этой области», - заметил он, подчеркнув, что этого требуют все народы.
По его словам, последняя авария на «Фукусиме-1» заставила правительства пересмотреть роль и место ядерной энергетики в структуре национальных энергетических секторов. Также, нельзя игнорировать, что для многих государств, в том числе и для Украины, ядерная энергетика играет значительную роль в обеспечении энергетической и экономической безопасности.
«Она будет оставаться существенным фактором поддержки устойчивого развития народного хозяйства. Именно поэтому мы осознаем, что безопасность ядерной энергетики будущего может быть обеспечена лишь совместно», - отметил он.