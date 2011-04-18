Горсовет Алупки удалось спасти от "коктейлей Молотова"

Здание городского совета и горисполкома Алупки на южном берегу Крыма пытались поджечь, однако милиция помешала планам злоумышленников: двое подозреваемых задержаны.

Как сообщает газета «Алубика», 17 апреля, ночью, патрулирующие город бойцы спецподразделения «Беркут» задержали жителя Алупки возле горсовета со стеклянными емкостями с бензином, к которым были приделаны самодельные фитиля.

В ялтинской милиции эту информацию УНИАН подтвердили, сообщив также, что чуть позже был задержан второй злоумышленник, также алупкинец. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

МВД проверяет причастность задержанных к серии поджогов, произошедших в Алупке в течение последних месяцев. «Журналисты назвали их "бизнес-поджогами", так как горели в основном коммерчески привлекательные объекты», - отмечает «Алубика».