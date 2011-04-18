Кужель не советует искать врага в МВФ

Эксперты считают, что Международный валютный фонд, требуя принятия пенсионной реформы в Украине, минимизирует риски своих акционеров.

Об этом идет речь в переданном в УНИАН экспертном опросе, проведенном Институтом Горшенина о том, каковы перспективы принятия пенсионной реформы в Украине и возможно ли получение очередного кредита МВФ без принятия изменений в пенсионное законодательство.

Так, народный депутат от БЮТ, экс-министр экономики Сергей ТЕРЕХИН считает, что парламент в ближайшей перспективе может принять новый пенсионный закон. Однако те изменения пенсионного законодательства, которые могут быть приняты в рамках переговоров с МВФ, по его мнению, не являются пенсионной реформой.

«Увеличение пенсионного возраста, обещание ввести накопительную систему в будущем только для людей не старше 35 лет и отказ от того, чтобы убрать персональные пенсии – это не пенсионная реформа», - сказал он. При этом экс-министр экономики пояснил, в чем заключается суть требований МВФ. «МВФ – это акционерное общество кредиторов, которое ссудило Украине деньги акционеров. Для того, чтобы получить эти деньги назад, необходимо, чтобы заемщик имел достаточную ликвидность для возврата. Для этого необходимо применить несколько приемов: держать в определенных рамках дефицит бюджета, рост государственного долга и дефицит пенсионного фонда», - сказал С.ТЕРЕХИН. При этом он напомнил, что МВФ по своему уставу не отвечает за качественные изменения экономики стран. «Это не его функция. Это функция Всемирного банка и ЕБРР», - сказал он.

Народный депутат также отметил, что получение очередного транша МВФ будет способствовать стабильности финансовых институтов страны, но никак ни развитию экономики. При этом С.ТЕРЕХИН добавил: «Если правительство хочет получить транш – оно не верит в собственные силы».

В свою очередь заместитель главы Федерации профсоюзов Украины Сергей КОНДРЮК считает, что МВФ, выдвигая условия о реформировании пенсионной системы Украины, грубо выходит за рамки своих финансовых полномочий. «Диктат каких-либо социальных вопросов независимому государству является крайне неприемлемым», - сказал он. При этом С.КОНДРАТЮК отметил, что принятие пенсионной реформы в ближайшей перспективе не предвидится. «Первая попытка МВФ принудить принять пенсионную реформу осенью прошлого года провалилась благодаря активной позиции профсоюзов. Второе требование, которое было официально задекларировано, что такая реформа должна была быть принята в феврале этого года. Мы провели колоссальную пропаганду по всей стране, и на сегодняшний день большинство депутатов признало вместе с Президентом, что принимать пенсионную реформу в таком виде, как подал ее Сергей ТИГИПКО (вице-премьер-министр - министр социальной политики), нельзя. Таким образом, я утверждаю, что в ближайшее время нет никаких предпосылок для принятия этой пенсионной реформы. Будет ли она принята? Будет. Нужна ли она обществу? Нужна. Но не в таком виде, как ее предлагают», - сказал С.КОНДРАТЮК.

По мнению экс-главы Государственного комитета Украины по вопросам развития предпринимательства Александры КУЖЕЛЬ, заявления некоторых политиков о том, что Украина может обойтись без кредитов МВФ, являются политическим авантюризмом. «Зная сегодня о проблемах на огромном количестве государственных предприятий, есть проблема и с бюджетом, я считаю, что это блеф», - сказала она.

При этом А.КУЖЕЛЬ добавила, что для МВФ важна не сама пенсионная реформа. «Сделайте шаги, которые сократят дефицит бюджета, затяните пояса людям, срежьте свои программы, поездки, содержание и ремонты государственных дач и прочее. Перестаньте делать не прозрачные государственные закупки. Покажите, что вы не страна-банкрот. Не надо искать врага в МВФ», - сказала она.

Секретарь парламентского комитета по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов, народный депутат от Партии регионов Алексей ЖУРАВКО считает, что для разрешения проблемы дефицита бюджета пенсионного фонда необходима детенизация украинской экономики. «Для того, чтобы люди вышли из тени, нужно снизить налоги и дать людям возможность развиваться», - сказал он.

При этом народный депутат не исключил возможность принятия пенсионной реформы. «Трудно сказать, что будет завтра. В любой момент могут передумать, что-то изменить. Если можно легко Конституцию поменять без референдума, то о чем можно говорить еще», - сказал А.ЖУРАВКО.