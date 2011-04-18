Завтра в Украине - от 3 до 19° тепла

Во вторник, 19 апреля, в Украине осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 3-8° тепла, днем - 10-15°, на юге и Закарпатье - 16-19° тепла; в Карпатах ночью – около 0°, днем - 3-8° тепла.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

В Киеве без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 6-8° тепла, днем - 12-14°.