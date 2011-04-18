Доллар на межбанке растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9710/7,9790, к 12:00 цены выросли до 7,9780/7,9830 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2828/0,2833, к 12:00 цены повысились до 0,2830/0,2835. В России курс доллар-рубль практически не изменились, и к 12:00 установился на уровне 28,1617 (+0,0010).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4336/1,4438, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,4605/11,4740, к 12:00 цены ушли вниз - 11,4285/11,4420.