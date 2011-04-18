Министр обороны России «инспектирует» Крым

В Украине находится российская делегация во главе с министром обороны Российской Федерации Анатолием СЕРДЮКОВЫМ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, главная цель рабочего визита российской военной делегации заключается в обсуждении вопросов военного и военно-технического сотрудничества, а также реализации договоренностей, достигнутых в ходе Четвертого заседания Подкомитета по вопросам безопасности Украинско-российской межгосударственной комиссии, которое состоялось в конце марта этого года.

Сегодня, 18 апреля, министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ и министр обороны РФ А.СЕРДЮКОВ будут находиться в Крыму.

В Саках главы оборонных ведомств Украины и России посетят полигон взлетно-посадочных систем “Нить”, где ознакомятся с инфраструктурой этого уникального комплекса. Также М.ЕЖЕЛЬ и А.СЕРДЮКОВ осмотрят лечебную базу Государственного предприятия Министерства обороны Украины “Сакский центральный военный клинический санаторий имени Н.И.Пирогова”.

Находясь в Севастополе, М.ЕЖЕЛЬ и А.СЕРДЮКОВ планируют посетить академию Военно-морских сил Украины имени П.С.Нахимова и Военно-морской лицей, где ознакомятся со структурой этих учебных заведений, возможностями и организацией учебного процесса. Также министры осмотрят мультифункциональный навигационный тренажер “Ходовой мостик”, тренажер глобальной системы связи и безопасности на море.

19 апреля главы оборонных ведомств Украины и России ознакомятся с промышленными мощностями и возможностями предприятий судостроительной и авиационной отрасли нашего государства. В Николаеве Михаил ЕЖЕЛЬ и Анатолий СЕРДЮКОВ посетят “Черноморский судостроительный завод” и “Судостроительный завод имени 61 коммунара”, а в Киеве – государственное предприятие “Антонов”.