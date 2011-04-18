В Киеве из автомобиля инкассаторов украли 5 миллионов

В Киеве неизвестные лица осуществили разбойное нападение на автомобиль инкассаторов.

Как сообщили УНИАН в Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины Киеве, нападение произошло вчера, 17 апреля, около 21.50 по проспекту Григоренко, 40.

Под угрозой предметов, похожих на автомат Калашникова, неизвестные завладели денежными средствами в размере около 5 млн. грн. После этого они исчезли с места преступления на автомобиле “Ауди А6”, в кузове универсал, серебристого цвета.

За данному факту следственным отделом Дарницкого РУ ГУМВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело согласно ч. 4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбойное нападение).

Сейчас проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия с целью установления и задержания преступников.

Столичная милиция обращается к возможным свидетелям с просьбой предоставлять любую информацию относительно данного события в Дарницкое РУ ГУМВД Украины в Киеве по телефонам: 536-06-62, 572-71-02 или „102”.