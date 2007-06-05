Кабмин принял постановление о белье

Кабинет Министров Украины своим постановлением (№781) от 30 мая т.г. определил, что пассажиры железной дороги могут по желанию платить за постельное белье в поездах или в кассах, или проводнику.

Текст постановление обнародован на сайте правительства.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» ввела с 1 марта 2007 года новый порядок оплаты пользования постельным бельем через железнодорожную кассу. Порядок оплаты такой услуги через кассу широко используется во всем мире и, в частности, в России, Казахстане, странах Балтии. АМК выступил против этого нововведения, отмечая, что такая услуга является навязыванием и что пассажир должен иметь право выбора. Вместе с тем в «Укрзализныце» заявляли, что речи о навязывании нет, пассажир, если хочет, может отказаться покупать постельное белье через кассу. АМК, в свою очередь, требовал четко прописать возможность пассажира отказаться от такой услуги.

Между тем, «Укрзализныця» удвоила доходы от продажи постельного белья в результате ввода с 1 марта услуги по оплате белья в кассах, поскольку ранее значительная часть этих средств находилась в тени.