Милиционер за наркотик купил признание в преступлении, которого не было

В Тернополе разоблачен милиционер, который для повышения показателей возбудил уголовное дело в отношении человека, который не совершал преступления.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНА.

По ее словам, старший участковый инспектор милиции Тернопольского горотдела милиции в помещении общественного пункта охраны порядка в течение марта с целью сбыта хранил наркотическое вещество – маковую соломку.

31 марта он составил заведомо неправдивые процессуальные документы о выявлении признаков преступления, совершенного якобы гражданином К. – незаконного хранения наркотических веществ без цели сбыта. Причем милиционер наверняка знал, что «подозреваемый» этого правонарушения не совершал. Взамен за подписание невиновным лицом поддельных процессуальных документов и в дальнейшем признания вины в совершении преступления, предусмотренного ст. 309 ч.2 Уголовного кодекса Украины, милиционер в тот же день передал гражданину в качестве «вознаграждения» часть якобы изъятого наркотического вещества. Еще несколько десятков граммов маковой соломки участковый приобщил к заведомо неправдивым материалам проверки.

После этого участковый представил на имя начальника Тернопольского горотдела заведомо неправдивый рапорт о выявлении им преступления, приобщив составленные им заведомо неправдивые процессуальные документы. По результатам рассмотрения этих документов 6 апреля было возбуждено уголовное дело в отношении фактически невиновного лица по признакам преступления, предусмотренного ст. 309 ч.2.

13 апреля 2011 участковый снова передал гражданину К. маковую соломку, уже за признание вины в совершении преступления, которого последний в действительности не совершал. Оба раза передача наркосырья происходила в общественном пункте охраны порядка, где и хранил ее милиционер.

Участкового задержали. Следователь прокуратуры Тернополя возбудил в отношении него уголовное дело по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 307 (незаконное хранение наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.