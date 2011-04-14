Преступная группировка продавала соль под видом купороса

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Харьковской области разоблачили организованную преступную группу в составе 4-х жителей Запорожья, которые продавали крашенную кухонную соль, выдавая ее за медный купорос.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Как отметил заместитель начальника УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области Александр ГАНЖА, продукция была выполнена качественно и упакована в специальные фирменные мешки так, что покупатель не мог обнаружить подделку. Такой купорос злоумышленники сбывали оптом по всей территории Украины. В настоящее время следствием установлены полдесятка обманутых покупателей, которые приобрели «медный купорос» почти на 400 тыс. грн.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. В настоящее время расследования завершено и дело передано в суд.