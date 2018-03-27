Путеводитель по Киеву: не пытайтесь перепить украинцев

В Британии вышел путеводитель по Киеву в серии City Spots издательства при туристической компании Thomas Cook.

Это - первый путеводитель индивидуально по Киеву, напечатанный такой большой туристической компанией в Западной Европе, после изменения власти и отмены виз для многих стран Запада, и второй в целом. (Существует также путеводитель по Киеву издательства Bradt).

Хотя столица Украины в нем все равно имеет английскую транскрипцию, что стала традиционной еще во времена СССР, - Kyiv, - но все названия улиц и достопримечательностей уже взяты из украинского языка. Книжка также содержит украинские фразы, такие как "Простите, мы можем сделать заказ?", " Есть ли в вас вегетарианские кушанья?", "Где находится туалет?".

Путеводитель, кроме адресов гостиниц, ресторанов и церквей, содержит также некоторые советы неопытным путникам. Среди них такая: "Национальный напиток и любимый досуг - это водка. Какой-нибудь повод считается достаточным для тоста, а отказ выпить считается грубостью. Не пытайтесь пить столько же, сколько украинцы".

Есть здесь есть и советы, которые по крайней мере вызовут удивление людей, хорошо знакомых с Украиной: покупать импортное пиво и приносить с собой молоко к кофе, если вы хотите кофе или чай с молоком. Есть также откровенные неточности, такие как "национальный хлеб Украины делается из ржи и гречихи". Однако поскольку это первый проект издательства, связанный с Украиной, то можно считать выход такого путеводителя хорошей новостью.

Крис Янг, руководитель отдела публикаций и информации британского отделения компании Томас Кук, сказал в иінтерв`ю Бі-Бі-Сі, что эта серия может в будущем пополниться путеводителем по Одессе, а в ближайших планах - путеводитель по всей Украине.

К. Янг: Мы разработали новую серию путеводителей по отдельным городам, чтобы удовлетворить спрос в секторе независимого, индивидуального туризма. Мы - независимое издательство, что принадлежит к группе "Томас Кук", так вот то, что мы производим, не обязательно связанное с турами, которые предлагает "Томас Кук".

Бі-Бі-сі: Так что это не означает, что туристическое агентство "Томас Кук" предлагает путешествию в Киев?

К. Янг: Нет. У нас есть программа путешествий в отдельные города, но наши путеводители не ограничены лишь этим списком городов. Есть много туристов, у которых очень мало времени и нет возможности взять отпуск; следовательно, им нужная быстрая и легкая ориентация в городе, в который они приехали на несколько дней. Им нужно знать, где находятся наилучшие пляжи, гостиницы, места, где стоит побывать.

Би-Би-си: Киев здесь в красивой компании: у вас есть путеводители по Праге, Варшаве, Дубровнику, очень привлекательным городам как в Восточной, так и в Западной Европе. С вашей точки зрения, станет ли Киев альтернативной точкой назначения для тех людей, которые сейчас ездят в Прагу на викенд, особенно на мальчишник или девичник перед свадьбой?

К. Янг: С Киевом такая ситуация: с ростом количества дешевых авиалиний и рейсов, какие они предлагают, а особенно со снятием визовых ограничений для поездок в Киев, мы все больше осознавали, что нам нужно включить и Киев в этот список городов. За последние несколько лет наш фокус серьезно сместился в Восточную Европу. Мы видим, что к восточноевропейским странам, особенно к столицам, радикально увеличивается пассажиропоток. Раньше в наш список входили разве Будапешт, Хорватия... а теперь мы делаем путеводители по таким городам, как София, Таллинн, Рига, Вильнюс, Любляна, Киев. Раньше у нас их не было, но мы видим, как спрос на эти города растет. Путешествия в Прагу сейчас - уже привычное дело.

Би-Би-си: Возвращаясь к вопросу бюджетных авиалиний: на данный момент в Украину из Британии не летают их рейсы, но есть рейс Райанер в Ряшеву в Польше, что почти на украинской границе. А с Ряшева недалеко во Львов. Планируете ли вы отдельные путеводители по подобным городам, которые не являются столицами, но интересны для туристов?

К. Янг: Да, есть города, какие мы рассматриваем, например, Одесса на Черном море. У нас также есть хорошая сеть издательств, с которым мы сотрудничаем в других странах. Особенно, как ни странно, их у нас много в России. И эти партнеры-издательства часто влияют на то, что мы издаем. Российские партнеры указывают нам на другие места, популярные среди туристов внутри страны. Не обязательно мы будем это издавать для британского рынка в своей серии путеводителей по городам, но мы можем подготовить книжку английской, а другое издательство по всей Европе переведет и издаст ее у себя. Мы всегда ищем новые интересные города. Мы также готовим путеводители, которые покрывают целую страну. Сейчас мы публикуем путеводитель по Эстонии.

Би-Би-си: Следовательно, вы собираетесь готовить путеводитель по Украине в ближайшем будущем?

К. Янг: Да, полный. Это будет другая серия - не по отдельным городам, а более широкая, по целой стране.

Би-Би-си: Были ли вы лично в Киеве, и если нет, то пробудил ли этот путеводитель у вас лично желание поехать?

К. Янг: Я не был в Украине, должен сознаться, но создание путеводителей дает нам огромное знание ситуации в странах и городах, в которых мы не были. Этот путеводитель полон информации, о которой я не имел никакого представления. Например, когда ты думаешь о стране, в которой никогда не был, ты часто составляешь себе неправильное воображение о том, который там климат или погода. А когда читаешь книгу и понимаешь, к какой отметке температура поднимается летом, то думаешь: может, и в самом деле махнуть в Украину летом... так что действительно, этот путеводитель безусловно вдохновляет меня на путешествие в Восточную Европу, в частности в Украину.