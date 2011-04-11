СЭС: кировоградская канализация в аварийном состоянии

В Кировоградской области из более 300 действующих очистных канализационных сооружений 65 (пятая часть) не соответствует элементарным санитарно-гигиеническим нормам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании областной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций и техногенно-экологической безопасности сообщил главный государственный санитарный врач области Федор ЧЕРНЫЙ.

По его словам, большинство очистных канализационных сооружений в Кировоградской области построено более 30 лет назад, и фактически находятся в аварийном состоянии. Эти объекты необходимо срочно реконструировать, ведь они неэффективно очищают сточные воды. Неудовлетворительная ситуация со сбросом очистных вод зафиксирована на 17 объектах. В райцентре Новомиргород с 1994 года очистка сточных вод вообще не проводится, сброс происходит непосредственно в водоемы.

Ф.ЧЕРНЫЙ отметил, что в связи с такой ситуацией в области ежегодно уменьшается количество разрешенных для пользования общественных пляжей.

«Если в 2005 году пляжей, пригодных для отдыха, по санитарным показателям воды было 25, то в прошлом году - 16», - сказал главный санитарный врач.

По информации начальника Государственного управления охраны окружающей природной среды в области Николая ВЛАСЕНКО, в 2009 году объемы сброса недостаточно очищенных сточных вод в области возросли на 30%, в прошлом году этот показатель удалось уменьшить на 20%.

«Наибольшим нарушителем в данном вопросе является Кировоградское водопроводно-канализационное хозяйство, которым в прошлом году сброшено 16,5 млн. кубометров недостаточной очищенных сточных вод, также Ингульская и Смолинская шахты по добыче урановой руды. В Голованевске выявлен вопиющий факт: центральная районная больница сбрасывает обратные воды непосредственно в бассейн реки», - отметил Н.ВЛАСЕНКО.

По словам заместителя начальника Главного управления жилищно-коммунального хозяйства ОГА Николая ВЕЩЕВА, по предварительным расчетам, на реконструкцию канализационных сооружений в области необходимо около 88 млн. грн.