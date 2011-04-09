60% киевских тарифов идет на расходы сотрудников ЖЭКов

По данным Главного Контрольно-ревизионного управления Украины (ГлавКРУ), 60% стоимости тарифов на ЖКХ в Киеве составляют накладные расходы жилищно-эксплуатационных служб без оказания услуг.

Об этом в интервью ZN.UA сообщил глава ГлавКРУ Петр Андреев.

«Стоимость воды, тепла и электроэнергии при оптимизации структуры управления можно было бы значительно снизить. Кстати, если в ЖЭКах мы смогли нормально поработать, то на „Киевводоканал“ и на „Киевэнерго“ наших проверяющих вообще не допустили», — сообщил глава ГлавКРУ.

Кроме того, П.Андреев сообщил о результатах проверки коммунальных служб в Макееве. «В ходе проверки ЖКХ Макеевки нами установлены шокирующие факты. Жители этого города потребляют только 40% воды, которую они реально оплачивают согласно тарифам! 60% воды теряется в дырявых трубах, несовершенной и неремонтируемой системе коммуникаций, а люди платят за то, чем не пользуются! Эта вода наносит еще больший ущерб — уходя в грунт, она размывает дороги, садятся фундаменты домов», — сказал он.

При этом никто в Макеевке не понес никакой ответственности. «Абсолютно никакой... К сожалению, у нас нет уголовной ответственности чиновников за неисполнение служебных обязанностей и нельзя обязать чиновника компенсировать ущерб людям, которые из-за его некомпетентности несут дополнительные затраты», — сообщил П.Андреев.