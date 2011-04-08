Янукович посетит Львовскую область

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в понедельник, 11 апреля, будет находиться с рабочей поездкой в Львовской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, Президент ознакомится с ходом подготовки объектов государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов» к проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Также В.ЯНУКОВИЧ ознакомится с ходом строительства стадиона во Львове.

В этот же день под председательством Президента состоится расширенное заседание регионального комитета по экономическим реформам относительно развития спортивной и туристической инфраструктуры в контексте реализации Национального проекта «Олимпийская надежда – 2022».