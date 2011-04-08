Украина планирует увеличить информационное присутствие в России

Украина планирует увеличить свое информационное присутствие в России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил временный поверенный в делах Украины в РФ Вячеслав ЯЦЮК на открытии первого Украинского молодежного форума России.

«Предусматривается расширение информационного присутствия Украины в России, ориентированного на молодежь для удовлетворения ее информационных потребностей. Речь идет о ретрансляции украинских телеканалов в РФ, создании украинского печатного издания, более активном распространении украинской литературы», - сказал В.ЯЦЮК.

Он заверил, что Украинское государство будет готово к более активным действиям с целью обеспечения национально-культурного развития украинцев России. В частности, это касается образовательных возможностей в Украине. По его словам, Украина ежегодно выделяет квоты для украинцев России на обучение в высших учебных заведениях Украины.

«С целью обеспечения образовательных потребностей как можно большего количества зарубежных украинцев сейчас рассматривается возможность их постоянного увеличения», - сказал В.ЯЦЮК.

В то же время, он заметил, что Украина заинтересована в том, чтобы Россия утверждалась как приоритетная площадка за рубежом для презентации лучших достижений украинской культуры и искусства.

По его мнению, сегодня есть уникальная возможность усиления молодежных движений в контексте проведения Чемпионата Европы в Украине в 2012 году и Зимних Олимпийских игр в 2014 году в Сочи.