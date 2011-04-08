Янукович переназначил трех заместителей Литвина-младшего
Указы на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ переназначил Павла ШИШОЛИНА первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины - директором Департамента охраны государственной границы.
На сайте главы государства обнародованы указы о его увольнении и новом назначении на эту должность.
Аналогично другим указами переназначены Игорь РЫНЬКОВ - заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины - директором Департамента оперативной деятельности и Александр МЕЛЬНИКОВ - заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины - директором Международно-правового департамента.
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Михаила КОВАЛЯ с должности первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины - директора Департамента по работе с личным составом.
Другими указами уволены: Олег ЛАНТВОЙТ - с должности заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины - директора Департамента вооружения и Александр ЛИЩИНСКИЙ - с должности заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины - директора Департамента обеспечения.