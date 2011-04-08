Луганский университет объявил, что в этом году возьмет всех и бесплатно

В Восточноукраинском национальном университете (ВНУ) имени Владимира Даля принято коллегиальное решение об отмене контрактного обучения для поступающих.

Об этом на заседании совета ректоров вузов III-IVуровней аккредитации Луганской области заявил председатель совета ректоров - ректор ВНУ им. Даля Александр ГОЛУБЕНКО, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе вуза.

«Мы приняли решение принимать в этом году на 1-й курс нашего вуза всех выпускников. Для этого достаточно получить 124 балла в ходе проведения независимого тестирования. Необходимый пакет документов подготовлен и уже находится на рассмотрении в Министерстве образования Украины», - сообщил А. ГОЛУБЕНКО.

По словам ректора, такое решение принято с целью привлечения абитуриентов и сохранения нагрузки на педагогический коллектив вуза. «Ситуация, которая сложилась в нынешнем году, неординарная. Не только в Луганске, но и по всей Украине резко снизилось количество абитуриентов. Это связано, как мы все уже знаем, с третьей демографической волной, последствия которой в этом году особенно внушительны: если ранее в Луганске школы выпускали в среднем около 1700 выпускников, то в нынешнем году выпускниками станут только 326 человек», - подытожил ректор ВНУ им. Владимира Даля.

Как сообщал УНИАН, 14 марта с. г. министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК высказал убеждение, что в этом году негосударственные высшие учебные заведения уменьшат цены на обучение. По словам министра, на снижение цен на обучение подействует жесткая конкуренция между учебными заведениями.

«Это произойдет так, как и осенью на Сорочинской ярмарке дешевеют яблоки и арбузы, потому что их становится больше. На сегодня у нас в Украине 700 000 лицензированных мест в вузах. А навстречу им идет лишь 191 тысяча выпускников. К выпускникам этого года добавятся те, кто не вступил в предыдущие годы. Максимум будет 240-250 тыс. абитуриентов. А предложение - более 700 тыс. мест. Негосударственным учебным заведениям путь только один - они вынуждены будут предлагать более выгодные благоприятные условия», - сказал Д.ТАБАЧНИК.