Евро на межбанке подбирается к 11,5

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9660/7,9720, к 12:00 цены снизились до 7,9640/7,9675 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2834/0,2837, к 12:00 цены повысились до 0,2835/0,2838. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 28,0550 (-0,2200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4407/1,4409, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,4735/11,4835, к 12:00 цены ушли вниз - 11,4660/11,4770.