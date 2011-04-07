В Севастополе открыли польское Генеральное консульство

Генеральное консульство Республики Польша торжественно открыто 6 апреля в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, в открытии ставшего седьмым по счету польского генконсульства в Украине приняли участие заместитель министра иностранных дел Республики Польша Хенрик ЛИТВИН, председатель Севастопольской городской госадминистрации Валерий САРАТОВ, генеральные консулы Республики Польша, представители МИД Украины, правительства АРК, Севастопольского городского совета, польской общины в Севастополе, общественности города, священники Католической церкви.

Х.ЛИТВИН, выступая на церемонии открытия диппредставительства, отметил, что дальнейшее расширение сети польских представительств в Украине «показывает, каким важным партнером для Польши является Украина». «Мне кажется, ни одна из стран-партнеров Украины не имеет такого количества своих представительств в Украине», - сказал он.

По словам замминистра, решение открыть генконсульство именно в Севастополе объясняется тем, что «Крым - очень важное место, здесь большой потенциал экономического сотрудничества, здесь большой потенциал для туристического бизнеса», и здесь существует большая польская община.

Дипломат также подчеркнул: «Генконсульство Польши в Севастополе будет не только Генконсульством Польши, но одновременно единственным представительством Европейского Союза в Крыму, и определенные задачи и с этой точки зрения мы подготовим для генконсула и генконсульства». Как добавил Х.ЛИТВИН, «надеемся, что особенно во второй половине этого года, когда Польша будет председательствовать в ЕС, генконсульство будет источником информации о ЕС, и центром мероприятий, которые будут больше говорить о Евросоюзе, то есть, не только о Польше». Так что, подытожил замминистра, «перед генконсульством очень много задач, но я уверен, что генконсул будет их успешно реализовывать».

Дипломат также сообщил, что решение о создании в Севастополе генконсульства было принято больше года тому назад. «Мне кажется, это очень быстрая работа, и это, без сомнения, успех». Х.ЛИТВИН поблагодарил местные власти, МИД Украины, без поддержки которых, как сказал он, «этот успех был бы, конечно, невозможен». Слова благодарности дипломат выразил генконсулу Республики Польша в Севастополе Веславу МАЗУРУ, который, по его словам, «так успешно завершил эту работу, чтобы иметь возможность начинать другую работу, на самом деле, может быть, еще более сложную».

Глава города В.САРАТОВ, со своей стороны, подчеркнул: «мы очень хотели бы, чтобы открытие Генерального консульства послужило одной из основных целей - это развитие культурных связей между Украиной и Польшей». По его словам, «отдельный вопрос - то, что консульство будет заниматься непосредственно оформлением виз, и посещение Республики Польша, действительно, многого стоит».